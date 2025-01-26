Pradè: "Grande vittoria, se siamo uniti e compatti contro questa Fiorentina è difficile per tutti"

Il DS viola dopo tanta amarezza torna a sorridere. La squadra viola ha dimostrato che quando mette testa ed agonismo non teme nessuno

Il Direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha così commentato in mixed zone l'importantissima vittoria dei viola all'Olimpico:

"È stata una partita durissima, dai ritmi altissimi, quasi da altri tempi. Abbiamo giocato 30 minuti fantastici, poi, contro una grande squadra, è normale dover soffrire, ma questa vittoria dimostra che ci siamo. Ci siamo confrontati e siamo tutti uniti".

Queste le parole piene di entusiasmo a margine di una prestazione che ha riportato fiducia nell’ambiente. Un plauso speciale va anche al presidente: "È stato il primo a gioire con noi, e questa vittoria è dedicata a lui e ai nostri tifosi, che avevano perso un po’ di fiducia dopo un periodo difficile".

Il successo è frutto di un approccio vincente e di una compattezza ritrovata: "Abbiamo dimostrato unione, ma dobbiamo mantenerla per tutta la partita. Così siamo una squadra difficile da affrontare".

Un momento decisivo è stato il palo di Pedro, vissuto con un pizzico di fortuna: "Si vedeva poco, erano tutti in piedi, ho solo visto la palla danzare sulla linea… Qualcuno, da lassù, ci ha dato una mano".

Bucchioni: “Palladino si è ravveduto, con tre centrocampisti ha ridato equilibrio e solidità”

https://www.labaroviola.com/bucchioni-palladino-si-e-ravveduto-con-tre-centrocampisti-ha-ridato-equilibrio-e-solidita/286313/