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Pradè: "Grande vittoria, se siamo uniti e compatti contro questa Fiorentina è difficile per tutti"

Il DS viola dopo tanta amarezza torna a sorridere. La squadra viola ha dimostrato che quando mette testa ed agonismo non teme nessuno

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 gennaio 2025 00:12
Pradè: "Grande vittoria, se siamo uniti e compatti contro questa Fiorentina è difficile per tutti" -
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Il Direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha così commentato in mixed zone l'importantissima vittoria dei viola all'Olimpico:

"È stata una partita durissima, dai ritmi altissimi, quasi da altri tempi. Abbiamo giocato 30 minuti fantastici, poi, contro una grande squadra, è normale dover soffrire, ma questa vittoria dimostra che ci siamo. Ci siamo confrontati e siamo tutti uniti".

Queste le parole piene di entusiasmo a margine di una prestazione che ha riportato fiducia nell’ambiente. Un plauso speciale va anche al presidente: "È stato il primo a gioire con noi, e questa vittoria è dedicata a lui e ai nostri tifosi, che avevano perso un po’ di fiducia dopo un periodo difficile".

Il successo è frutto di un approccio vincente e di una compattezza ritrovata: "Abbiamo dimostrato unione, ma dobbiamo mantenerla per tutta la partita. Così siamo una squadra difficile da affrontare".

Un momento decisivo è stato il palo di Pedro, vissuto con un pizzico di fortuna: "Si vedeva poco, erano tutti in piedi, ho solo visto la palla danzare sulla linea… Qualcuno, da lassù, ci ha dato una mano".

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