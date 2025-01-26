Bucchioni: "Palladino si è ravveduto, con tre centrocampisti ha ridato equilibrio e solidità"

Secondo Bucchioni stasera si è rivista nello spirito e nell'atteggiamento la Fiorentina del periodo migliore. Folorunsho e Beltran decisivi

Il giornalista e opinionista Enzo Bucchioni, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana a fine gara, ha commentato così la prestazione della Fiorentina contro la Lazio:

"È tornata la Fiorentina delle otto vittorie, tornata con lo spirito, con la voglia, la rabbia e la coesione tra i reparti. Non bella, ma solida ed efficace. L'importante è questo".

Bucchioni ha anche sottolineato come alcune scelte tattiche abbiano fatto la differenza:

"Stasera Baroni ha sbagliato giocando a due, mentre Palladino si è ravveduto, schierando tre centrocampisti e restituendo solidità alla squadra. Con il 4-4-1-1, Beltrán e Folorunsho sulle fasce, la Fiorentina è tornata corta e dinamica. È partita subito con idee chiare e cattiveria agonistica, riuscendo a segnare due gol".

Infine, l’opinionista ha evidenziato l'importanza di liberare la squadra dai cosiddetti "giocatori zavorra", definendo questo passo essenziale per consentire a Palladino di costruire un’ossatura definitiva su cui basare il futuro della formazione.

Cecchi: “Eravamo convinti di perdere stasera, abbiamo vinto soffrendo ma ritrovando la Fiorentina”

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