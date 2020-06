Pradè: “Commisso ci ha chiesto una Fiorentina da Europa, vuole investire ancora. Sul mercato…”

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato al Brivido Sportivo, queste le sue parole:

“Per il futuro della Fiorentina Commisso vuole una Fiorentina in grado di andare in Europa, questa è la sua intenzione e vogliamo accontentarlo. Voglio portare un trofeo a Firenze, che è quello che è mancato nel mio primo ciclo in viola. Siamo tornati ad essere un punto di arrivo per i grandi calciatori, l’acquisto di Ribery è stato un grande segnale in questo senso e un grande orgoglio per tutti. Avere il centro sportivo è un grande passo avanti per crescere ma la proprietà vuole investire ancora per la città”