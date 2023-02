Polverosi non ha dubbi: “Adesso serve insistere con Jovic fino a fine marzo. Ha qualcosa in più di Cabral”

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Alberto Polverosi ha così parlato del successo della Fiorentina in Portogallo contro il Braga, soffermandosi anche sulla scelta tra Luka Jovic e Arthur Cabral: “E’ difficile stabilire quanto demerito abbia il Braga e quanto merito la Fiorentina, non lo sapremo mai. Teniamoci nel mezzo. Il Braga ha rinunciato alla coppa? No, perché la rimonta sul Maritimo nella scorsa giornata di campionato ha visto tre titolari risparmiati. Non credo che i portoghesi abbiano tirato indietro la gamba. Attaccanti in campo anche in Serie A? Sono d’accordo, ho fatto fatica a comprendere Kouamé centravanti a Torino, c’è bisogno sempre di un riferimento in avanti. Ora insistere con Jovic fino a fine marzo. La differenza tra Jovic e Cabral c’è, non è quella tra Osimhen e Simeone nel Napoli ma c’è e ne va tenuto conto, il serbo ha qualcosa in più”.