Piatek: "Voglio raggiungere il record di Batistuta ma non sarà facile. Nelle prossime..."

È l’uomo del momento. Krzysztof Piatek ha sorpreso tutti gli appassionati per la facilità con cui si è adattato al calcio italiano. E i suoi numeri spingono ad un confronto con i grandi del passato. P...

A cura di Redazione Labaroviola 05 ottobre 2018 19:48

Piatek

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