Pezzella: "Ribery è un fenomeno. Chiesa deve essere sereno. Non ho mai pensato di andarmene. A Boateng ho detto..."

Questi alcuni estratti dell'intervista di German Pezzella al Corriere dello Sport: "Ribery è un fenomeno, Chiesa sta in una posizione molto difficile ma noi siamo dei dipendenti della squadra e pertan...

Questi alcuni estratti dell'intervista di German Pezzella al Corriere dello Sport: "Ribery è un fenomeno, Chiesa sta in una posizione molto difficile ma noi siamo dei dipendenti della squadra e pertanto decide la società, deve essere sereno. Firenze è casa sua, diciamo con Badelj che quando qualcuno decide di venire a Firenze è perchè c'è lui". Il capitano viola ha aggiunto: "L'interesse della Roma era vero ma non ho pensato di andarmene, voglio rimanere in questa città. Ero molto legato a Pioli ed ho cercato di rispettare il mio ruolo. A Boateng gli ho detto che il suo compito è far crescere i nostri giovani attaccanti".