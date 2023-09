Perchè Biraghi a destra e non Kayode? Scelta esperienza e maturità per reggere alla pressione dell’Atalanta

Mancano 15 minuti al termine di Fiorentina-Atalanta, la gara è aperta a qualsiasi risultato e Dodò è abbastanza stanco. Il terzino brasiliano viene sostituito, al suo posto entra Cristiano Biraghi che si va a posizionare a destra, una novità per il capitano della Fiorentina che è un mancino naturale. Il sostituto di Dodò è Kayode, classe 2004 e prima stagione in serie A per lui, ma Italiano sceglie di non schierare il giovane terzino destro in campo ieri per una ragione semplice: la pressione dell’Atalanta era crescente, negli ultimi minuti servivano carattere, maturità ed esperienza. Non si poteva sbagliare nulla, anche una semplice lettura sbagliata poteva essere fatale. Per questo meglio il capitano viola, si tratta di un nazionale, che Kayode, che per quanto forte e di grande talento, avrebbe potuto accusare la pressione. Per il ragazzo sicuramente ci saranno tante altre possibilità.

KOUAME E IL RETROSCENA DELLA SUA PERMANENZA