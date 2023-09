Il retroscena, Kouamè era vicinissimo alla cessione ma Italiano si è imposto per farlo restare a Firenze

Christian Kouamè è indubbiamente l’uomo del giorno. Il giocatore viola è stato il grande protagonista della vittoria contro l’Atalanta grazie al suo gol vittoria. L’ivoriano è sempre stato esaltato da Italiano, già lo scorso anno, dopo la vittoria contro la Roma, il tecnico viola disse in conferenza: “Se vado in guerra con me porto sempre Kouamè”. Parole a cui sono seguiti anche i fatti. Infatti in estate, secondo quanto riportato da Radio Bruno, Kouamè è stato davvero vicino alla cessione ma è stato proprio Italiano a imporsi con la società per richiedere la permanenza del giocatore a Firenze. E Kouamè non lo sta tradendo, al di là del gol di ieri, quello che colpisce del ragazzo è il suo atteggiamento sempre propositivo e mai arrendevole. Il gol di ieri la fotografia giusta. Arrendersi mai e crederci sempre, su ogni pallone.

