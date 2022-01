Pepe: “Già da Coverciano mi avevano detto di quanto era bravo Italiano. Europa? Volerei basso”

L’ex giocatore di Cagliari e Juventus Simone Pepe ha parlato a Radio Bruno della Fiorentina, queste le sue parole:

“La Fiorentina è una bella sorpresa, bella da vedere, grazie alla società e a Italiano. Sono stati lanciati grandi giocatori come Torreira, Nico Gonzalez e Vlahovic. Italiano? Già da Coverciano mi hanno parlato benissimo di Italiano, spero che possa diventare un grande allenatore perchè il nostro calcio ne ha bisogno. Fiorentina in Europa? No, la vivrei di domenica in domenica perchè le cose sono andate bene fino ad ora e volerei basso” conclude Pepe.

GRAZIANI NON SCAMBIA MILENKOVIC, LE SUE PAROLE