Pedullà: “Ranieri potrebbe avere doppio ruolo: allenatore Italia e dirigente Roma. Sullo sfondo Pioli”

Claudio Ranieri e la Nazionale: non è un discorso tramontato, assolutamente chiuso, al contrario di alcune voci che erano circolate in tal senso nelle ultime ore. Il presidente federale Gravina ha cercato Ranieri come primo nome, ha avuto un lungo colloquio telefonico durato almeno un’ora, ha alzato il pressing in modo asfissiante. Non siamo agli accordi definitivi, quindi bisogna avere pazienza, ma neanche al muro perennemente alzato. Anzi. La FIGC garantirebbe la tutela del doppio ruolo, passaggio essenziale per Ranieri che non vuole tradire la parole data alla proprietà giallorossa. Non a caso oggi l’ormai ex tecnico giallorosso si è occupato della vicenda Angelino che – come anticipato da Gianluigi Longari – può davvero andare all’Al Hilal.

Tra poche ore la Nazionale gioca, ma ci sarà un contatto con i Friedkin – tramite lo stesso Ranieri – per mettere a posto il puzzle. Ripetiamo: non siamo ai dettagli, quindi è inutile correre, ma la situazione sta prendendo consistenza. Sullo sfondo resta sempre Stefano Pioli con la Fiorentina direttamente interessata e che ha messo proprio l’ex Milan in uscita dall’Al Nassr al primo posto – per distacco – della lista per consegnarli la panchina fino a pochi giorni fa di Raffaele Palladino. Ma prima la FIGC vuole insistere con Ranieri, soltanto quando avrà la certezza di non poterlo ingaggiare andrà su un altro nome. Lo scrive Alfredo Pedullà sul suo sito