Pedullà: “Fiorentina vuole che la Juve paghi il 70% dell’ingaggio di Arthur, poi in base a quanto gioca”

Alfredo Pedullà ha parlato a Passione Fiorentina in diretta su Twitch del mercato viola e in particolare sulla trattativa con la Juventus per Arthur, queste le sue parole:

“La situazione che vorrebbe la Fiorentina comporta il prolungamento del contratto con la Fiorentina. I viola vorrebbero pagare il 30% dello stipendio, più il resto in bonus alle prestazioni. Inizialmente la Juve ha fatto un po’ di resistenza, ma considerando che Arthur non ha tutto questo mercato e che viene da una stagione dove non ha mai visto il campo. Ha un fisico che dovrebbe portarlo a giocare con continuità, se questo non accade si rompe. Tra lui e Dominguez non c’è partita: per continuità, per carta d’identità e qualità.

Arthur esclude Dominguez? Io penso che la Fiorentina possa prendere un altro centrocampista uscendo Amrabat. Arthur è una scommessa, è un voler puntare su un giocatore perso che deve ritrovare visibilità, che ti costa quasi nulla e che la Juve deve sdoganare. Però poi ti serve uno che sostituisca Amrabat. È stato il signor plusvalenza per l’altro signor plusvalenza Pjanic, quell’operazione è stata frutto di un’esigenza economica e di un fallimento tecnico. Se Italiano lo ha voluto, è giusto che gli sia messo a disposizione. Non mettiamo in dubbio il calciatore, mettiamo in dubbio le condizioni fisiche”.

