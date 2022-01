Pedullà: “Da Commisso che aveva detto che la Juventus era il marcio mi aspettavo gestione diversa”

Nel corso di ViolaFun, il giornalista Alfredo Pedullà ha commentato la cessione di Vlahovic alla Juventus, le sue parole:

“Vlahovic ci ha fatto un brutta figura, il passaggio determinante è stata l’apertura alla Juventus dopo le parole di Pradè. Alla luce di quanto detto da Commisso con le sue parole dedicate alla Juventus, ti sei dovuto costituire perchè Vlahovic voleva solo la Juventus. Vlahovic è meglio che non spieghi nulla perchè ci sono modi e modi di fare le cose. Se 15 giorni il presidente Commisso dice che la Juventus è il marcio del calcio italiano mi aspetto una gestione diversa, dal punto di vista sportivo per la Fiorentina è un naufragio degno del Titanic, non è rimasto nemmeno il pianista, senza che nessuno si offenda. Hai dato la squadra ad un allenatore importante che te la sta facendo volare e gli hai tolto Van Basten a gennaio, è difficile in corsa rimpiazzarlo. Cabral è una scelta logica, si tratta di un grande attaccante che segna con una regolarità impressionante, classe 1998. Un grande talento ma da giugno, in un contesto diverso. La Fiorentina da gennaio a giugno ci avrebbe rimesso 15 milioni su Vlahovic, a giugno avresti incassato 50 più bonus” conclude Pedullà.

