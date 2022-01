Per Cabral alla Fiorentina ingaggio da 1 milione mezzo a stagione per 5 anni, è il dopo Vlahovic

Come riporta TMW, la Fiorentina sta per definire l’arrivo di Arthur Cabral per prendere il posto di Dusan Vlahovic in attacco. Un affare di fatto già in porto, per 14 milioni più 2 di bonus: per il giocatore contratto fino al 2027 a un ingaggio da 1.5 milioni di euro a stagione. E’ arrivata l’offerta ufficiale dei bianconeri per la Fiorentina e solo dopo allora si sbloccherà l’arrivo di Cabral in viola.

