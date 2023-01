Pedullà attacca: “Avevi detto che era fatta per Nico al Leicester, cosi prendi solo in giro la gente”

Nel corso della sua diretta con Passione Fiorentina su Twitch, in onda tutti i martedi e venerdi su Twitch e su Labaro Viola, Alfredo Pedullà ha parlato della vicenda di Nico Gonzalez dopo le parole di Joe Barone che hanno chiuso definitivamente ogni porta alla cessione del giocatore argentino:

“Prima cosa: intanto sono contento che Joe Barone si sia preso la responsabilità di ciò che ha detto prima della Roma, sono parole scolpite. Quando uno parla così per me è la certezza di quello che dice, noi su questa notizia eravamo andati mercoledi mattina quando siamo stati trascinati su questa vicenda. Quello che abbiamo assistito in questo caso, è la testimonianza che il mio mondo, e me ne assumo le responsabilità, è alla deriva. Le notizie giuste o sbagliate le diamo tutti. Anche io lo scorso anno dissi che per la Juve non c’erano le condizioni di Vlahovic, ma erano le parole di Agnelli. Poi hanno rifatto ricapitalizzazione e hanno chiuso.

Quindi si può sbagliare tutti. Ma devi spiegare perché hai dato una certa notizia. Se tu mi dici che è fatta, mi devi dimostrare che è fatta. Ripeto, gli errori li commettiamo tutti, ma non possiamo prendere in giro la gente. Quando si dà una notizia si deve dare spiegazioni sul motivo per il quale si dà. E se sbaglio, tu mi devi far capire perché non è andata e cosa è successo. Bisogna chiedere scusa. Io sbaglio come e più degli altri, ma ho il dovere di spiegare quando sbaglio, così come tutti gli altri

Se tu mi dici che è fatta è fatta, mi devi dimostrare la tua teoria, poi non riporti nemmeno le parole di Barone che smentisce tutto e non tieni mai presente della posizione della Fiorentina. Ora dici che il Leicester ci riproverà, ma prima avevi detto che era fatto non dando mai la posizione della Fiorentina sulla vicenda, come quelli che avevano detto settimana prossima caldissima, poi l’ha spenta Barone domenica scorsa. Non si può prendere in giro la gente, facendo finta di nulla dopo la smentita, cerchi la bomba perchè sei scarso di situazioni a gennaio. Il problema è che ci sono intermediari che vivono di gloria ma ormai di grande qualcuno ha solo il cognome.

Hanno parlato di contributo di solidarietà ma la solidarietà io la dò solo a chi aveva creduto a questa storia qui, tutti possono sbagliare ma mi devi spiegare perchè hai preso per i fondelli dopo aver detto che era in chiusura e che mancavano solo dei dettagli. Poi ci sono quelli che si sono accodati, copiando le stesse cose e mettendole 5 secondi dopo le stesse cose che nemmeno appartenevano al vero.

Nico ha postato la foto che esultava con il resto qui e lui ha messo che ha accettato il Leicester, non ti sembra una mancanza di rispetto? E’ stato anche detto che Nico era andato in panchina perchè aveva l’accordo con il Leicester, ma questi lo sapevano che Nico non è andato al mondiale perchè non stava bene e che doveva recuperare? Lo hai seguito che non è andato al mondiale per questo motivo? Sai che era infortunato e che non era in condizione? Come fai a millentare questa cosa, non conosci la realtà, informati…”

