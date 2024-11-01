Pardo: "Palladino può migliorare il gioco lasciato da Italiano. A Firenze più pressione rispetto a Bologna"

Pierluigi Pardo è intervenuto ai microfoni di Radio 24 e si è soffermato anche sul momento positivo che sta attraversando la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:“La Fiorentina sta facendo benissim...

Pierluigi Pardo è intervenuto ai microfoni di Radio 24 e si è soffermato anche sul momento positivo che sta attraversando la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

“La Fiorentina sta facendo benissimo da anni, lavora bene. Le finali perse sono una lente deformante, grandi sole come si dice a Roma, che possono creare malcontento. Ma se pensiamo alle Olimpiadi è come se fossero un argento, che è sempre un risultato eccellente. La Viola si è spostata ormai stabilmente nel lato sinistro della classifica, milita in Europa in maniera fissa e questo è un bel momento per Palladino”.

Palladino ed Italiano? Con Italiano c'era un gran possesso palla, tantissimi aspetti positivi e ora Palladino eredita una situazione dove può migliorare il gioco del suo predecessore. A Firenze c'è un po' tanta pressione ma credo sia una cosa bellissima, a differenza di Bologna dove forse se ne percepisce un po' di meno”.

LE PAROLE DEL GIOVANE ATTACCANTE DELLA FIORENTINA DOPO L'ESORDIO IN SERIE A

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