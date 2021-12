Papà Torreira: “Sta bene a Firenze, il suo rapporto con la Fiorentina è eccellente. Vuole rimanere”

Il papà di Lucas Torreira, regista della Fiorentina, colonna della squadra viola, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Seguiamo sempre Lucas, è la nostra priorità. Noi uruguaiani siamo molto passionali nel seguire il calcio. In passato ci sono stati allenatori che non lo hanno fatto giocare ma anche questo fa parte del gioco. All’Arsenal gli hanno dedicato una canzone, quando era all’Atletico invece si alternava. Adesso siamo contenti della Fiorentina, a lui piace giocare ed essere protagonista, trascinare il gruppo. Mio figlio è felice di Firenze, si trova bene con la città e con gli amici. Da gennaio in poi dovrei essere a Firenze con Lucas.

In estate ha parlato più con Pradè che con me? Non sono geloso (ride ndr) con Pradè ha un ottimo rapporto perché lo conosce dai tempi della Sampdoria, gli ha sempre dato i consigli giusti. Per il futuro il mio desiderio è che Lucas sia felice, se continua cosi la Fiorentina lo terrà, poi toccherà a lui e al suo agente decidere però vi posso assicurare che il suo rapporto con tutto l’ambiente della Fiorentina è davvero eccellente”

