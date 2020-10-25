Pagelle viola: Castrovilli autentico mattatore, Amrabat ancora fuori posizione male gli attaccanti

Vittoria sofferta fino alla fine, Castrovilli autentico mattatore. Squadra ancora senza gioco e senza identità.

DRAGOWSKY 6 non troppo impegnato, domina sicuro l'area di rigore sui cross. Incolpevole sul goal di Okaka.

MIKENKOVIC 6,5 gioca con la consueta sicurezza, sebbene sia meno preciso del solito in fase di disimpegno. Realizza la rete del 2-0 di testa

PEZZELLA 6 partita tranquilla. Sostanzialmente mai impegnato. Esce per infortunio al minuto 37. 37' QUARTA 6 ordinato e disciplinato. Buon esordio

CACERES 6 ordinaria amministrazione, appare sempre sicuro e puntuale

LIROLA 6 parte piuttosto bene e spinge molto sulla corsia di destra. Con il proseguo del match pian piano si spenge

BONAVENTURA 6 appare spesso nel vivo della manovra

AMRABAT 5,5 gioca nuovamente fuori ruolo e si vede. Vorrei sgomita e lotta ma spesso in fase di disimpegno é impreciso

CASTROVILLI 7,5 segna il goal dell'1-0 in apertura e serve un assist al bacio a Mikenkovic in occasione del raddoppio. Mette in ghiaccio il match ad inizio ripresa con una perla. Il migliore per dispersione

BIRAGHI 6 non soffre troppo in fase difensiva spinge con meno convinzione del solito, sebbene sia il la all'azione del 3-1

CALLEJON 5,5 si vede poco e spesso é lontano dall'azione. Probabilmente ha a che fare con una condizione fisica ancora precaria 66' CUTRONE 6 lotta e sgomita ma non é una seconda punta

VLAHOVIC 5,5 ancora non ci siamo. Si nasconde spesso anticipato ed inconcludente. La strada per diventare un bomber é ancora lunga 66' KOUAMÉ 6 entra per far rifiatare la squadra e tutto sommato ci riesce

IACHINI 6 va contro tutti e presenta la solita formazione ad eccezione di Ribery infortunato. La squadra é ben lontana da aver gioco ed indentità, ma per questa volta ha avuto ragione lui