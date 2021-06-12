Paganin: "Vlahovic assomiglia a Ibra. La Fiorentina vuole trattenerlo, ma come fai a rifiutare il Milan?"

Le parole di Antonio Paganin ai microfoni di TMW Radio

Antonio Paganin, ex calciatore ed adesso opinionista televisivo, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare la situazione attaccanti in casa Milan, esprimendo la sua opinione su una possibile arrivo di Dusan Vlahovic in rossonero. Ecco le sue parole:

"Io andrei a cercare Vlahovic. Assomiglia a Ibrahmoivic, ha voglia di emergere, so che Gattuso e la Fiorentina vogliono trattenerlo, ma come fai a dire di no al Milan?"

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