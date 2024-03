Otto giorni di fuoco. La Fiorentina si prepara ad un tour de force contro Milan, Atalanta e Juventus.

Tra stasera e domani si concluderà il turno di riposo di Serie A, dovuto dagli impegni delle Nazionali. La Fiorentina, dopo il lutto di Joe Barone, è pronta a ripartire a pieno regime e con degli obiettivi ben precisi. Non c’è margine d’errore tra marzo e aprile, ma soprattutto non c’è modo di rifiatare tra una partita e l’altra. Otto giorni di fuoco della formazione gigliata, che partiranno sabato sera al Franchi, nel turno pre pasquale, contro un Milan in forma e pronto a conquistarsi punti pesanti in terra toscana. Lo stesso vuole fare la formazione di Italiano, che dopo la scomparsa del proprio direttore generale, ha una motivazione in più per scendere in campo e dedicare una vittoria importante a colui che in questi 5 anni ha fatto tanto per Firenze e la Fiorentina.

Tre giorni dopo, sempre in casa, ci sarà la gara di andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Dea di Gianpiero Gasperini (ore 21). Tour de force, dicevamo, e non finisce qui: la scena si sposta alla sfida di campionato del weekend successivo (domenica 7 aprile), con la viola impegnata in trasferta in casa della Juventus (20.45). Per concludere, quindi, la Fiorentina avrà un calendario molto difficile e con impegni ravvicinati, nell’arco di otto giorni, dove affronterà super potenze di questa Serie A, come Milan e Juventus, e la solita “outsider” Atalanta, che cercherà di tornare in una finale di Coppa Italia dopo 3 stagioni.