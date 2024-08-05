Orlando: "Vedo bene Nico Gonzalez alla Juventus con Thiago Motta. La Fiorentina non lo tratterrà"
L'ex calciatore ha parlato della questione Nico Gonzalez ai microfoni di TMW Radio, commentando così la possibile cessione
L'ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Calciomercato e Ritiri, dove si è soffermato sulle voci che accostano Nico Gonzalez alla Juventus e all'Atalanta. Queste le sue parole:
"Nico Gonzalez? Lo vedrei alla Juve, l'Atalanta non ha bisogno in quella zona del campo. Alla Juve col gioco di Motta invece, con tutti quei tagli e inserimenti, serve uno così. Tra l'altro la Fiorentina non farà nulla per trattenerlo, è la società che si è decisa un po' per far cassa e un po' perché ha valutato i problemi avuti nell'ultimo anno dal calciatore. Sulla qualità nessuno discute, ti garantisce 10-15 gol a stagione".
Radio Bruno annuncia: “Slitta a domani l’incontro tra la Fiorentina e Nico Gonzalez”
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