Radio Bruno annuncia: "Slitta a domani l'incontro tra la Fiorentina e Nico Gonzalez"

Il futuro di Nico Gonzalez è uno dei temi caldi del mercato della Fiorentina. E Radio Bruno ha dato oggi un'indiscrezione riguardo all'incontro tra l'argentino e la dirigenza della Fiorentina. Secondo...

A cura di Redazione Labaroviola 05 agosto 2024 15:30

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.03.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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