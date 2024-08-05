Playoff Conference, andata a Firenze il 22 agosto. Ritorno in Ungheria o Armenia il 29
Alle 14 è andato in scena il sorteggio della Conference League. E l’urna di Nyon ha decretato che la Fiorentina affronterà la vincente tra gli armeni del FC Ararat e gli ungheresi del Puskas Academia...
Alle 14 è andato in scena il sorteggio della Conference League. E l’urna di Nyon ha decretato che la Fiorentina affronterà la vincente tra gli armeni del FC Ararat e gli ungheresi del Puskas Academia nei playoff. La gara di andata sarà tra le mura amiche del Franchi il 22 agosto, mentre il ritorno sarà in trasferta il 29 agosto in Armenia (in caso di Ararat) o in Ungheria (in caso di Puskas Academia).Per conoscere il vero nome, però, dovremo aspettare il 15 agosto (quando si giocheranno le gare di ritorno del terzo turno di qualificazione) e solo allora conosceremo il nome dell’avversaria dei viola.
SARÀ LA VINCENTE DI ARARAT-PUSKAS ACADEMIA L’AVVERSARIO DELLA FIORENTINA IN CONFERENCE. VERDETTO IL 15 AGOSTO
https://www.labaroviola.com/sara-la-vincente-di-ararat-puskas-academia-lavversario-della-fiorentina-in-conference-verdetto-il-15-agosto/263074/