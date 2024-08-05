Sarà la vincente di Ararat-Puskas Academia l'avversario della Fiorentina in Conference. Verdetto il 15 agosto
Alle 14 è andato in scena il sorteggio della Conference League. E l'urna di Nyon ha decretato che la Fiorentina affronterà la vincente tra gli armeni del FC Ararat e gli ungheresi del Puskas Academia...
Alle 14 è andato in scena il sorteggio della Conference League. E l'urna di Nyon ha decretato che la Fiorentina affronterà la vincente tra gli armeni del FC Ararat e gli ungheresi del Puskas Academia nei playoff. Per conoscere il vero nome, però, dovremo aspettare il 15 agosto (quando si giocheranno le gare di ritorno del terzo turno di qualificazione) e solo allora conosceremo il nome dell'avversaria dei viola. La Fiorentina ha conquistato il diritto di partecipare al play offdi UEFA Europa Conference League 2024-25, in programma il 22 ed il 29 agosto 2024, con gare di andata e ritorno.
RIPARTE LA CONFERENCE PER LA FIORENTINA: SORTEGGIO DEI PLAYOFF IN DIRETTA DALLE 14 SU PASSIONE FIORENTINA
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