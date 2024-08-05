Sarà la vincente di Ararat-Puskas Academia l'avversario della Fiorentina in Conference. Verdetto il 15 agosto

Alle 14 è andato in scena il sorteggio della Conference League. E l'urna di Nyon ha decretato che la Fiorentina affronterà la vincente tra gli armeni del FC Ararat e gli ungheresi del Puskas Academia...

A cura di Redazione Labaroviola 05 agosto 2024 14:20

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