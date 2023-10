Nzola: “Forza e determinazione mi rappresentano. Viola Park? Voglio dormirci ma la mia ragazza si incazza”

L’attaccante della Fiorentina, Mbala Nzola, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club per rispondere ad alcune curiosità su di lui. Queste le sue dichiarazioni:

“Numero 18? Il numero 18 perchè sono nato il 18 agosto ed è per questo che l’ho scelto: è anche il numero della mia ragazza.

En Paf Paf? E’ un hashtag che è nato insieme al mio preparatore fisico. Vuol dire ‘faccio veloce ed arrivo’

Buco Zau? E’ dove sono nato io in Angola però non ho tanti ricordi perchè sono andato molto da giovane in Franca. Voglio tornarci in futuro.

Forza e determinazione? Ciò che mi rappresenta. Mai mollare anche nei momenti di difficoltà, sempre andare avanti. Già da Francavilla avevo questa determinazione.

Firenze? Città di cultura. Ancora non l’ho vista a pieno ma la conoscerò.

Viola Park? E’ un centro sportivo molto bello ed ogni tanto voglio dormire lì ma la mia ragazza si incazza perchè prendo troppo tempo dopo l’allenamento. Prima cosa che mi è piaciuta quando sono arrivato qua.”

