Non solo Colpani, gli stakanovisti per la Fiorentina di Palladino sono cinque 

Cinque i calciatori di cui non può fare a meno Palladino

I numeri dicono che sono almeno cinque i giocatori di cui Raffaele Palladino non può proprio fare a meno: Dodo, Kean, Ranieri, Biraghi e Colpani. Tutti stakanovisti che, chi più chi meno, hanno contribuito dopo un avvio stentato a risollevare le sorti di una Fiorentina che da dopo la pausa per le Nazionali di settembre sembra essersi ritrovata. Certo, esistono anche le eccezioni. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sportgudmundssonkean-ce-una-chimica-sempre-piu-forte-che-sintonia-tra-i-due-attaccanti/273093/