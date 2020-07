Lo abbiamo ribadito ieri (CLICCA QUI) non sarà Daniele De Rossi il nuovo allenatore della Fiorentina per la prossima stagione. Alcune settimane fa l’esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio aveva lanciato questa indiscrezione che però non trovò alcuna conferma, anzi, alcune ore dopo il patron viola Rocco Commisso smentì questa notizia attraverso un comunicato ufficiale.

Insomma, in questo momento il nome del prossimo tecnico viola resta un rebus ma la certezza è che di certo non sarà Daniele De Rossi. Una scelta, quella del tecnico, che dovrà essere chiarita entro una settimana. La prossima stagione è praticamente alle porte, considerato che il campionato inizierà tra la meta e la fine di settembre. La scelta del nuovo allenatore è importantissima, poiché senza di questo non ci può essere campagna acquisti perché i giocatori li deve scegliere l’allenatore. Questo è uno degli errori che non bisogna commettere. Il mercato deve essere fatto in simbiosi con il tecnico.

Il tempo degli alibi è finito, il tempo delle scommesse anche. Anche Daniele Pradè si gioca tanto. Se fallirà anche la prossima stagione sarà addio. C’è tempo e modo per fare bene, c’è stato tutto il tempo per programmare e per fare bene le cose. Lo ripetiamo, gli alibi sono finiti. La programmazione nel calcio è quasi tutto e c’è stato il modo di farlo.

Intanto da Milano fanno sapere che Cristiano Biraghi verrà rispedito al mittente, il tecnico nerazzurro Antonio Conte non ha confermato il terzino sinistro classe 92 che tornerà ad essere un giocatore della Fiorentina. Infatti il riscatto non sarà esercitato. Il suo futuro sarà nelle mani del nuovo tecnico.