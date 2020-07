La Fiorentina prosegue i contatti con Daniele De Rossi, spiega Sky Sport. Per quanto riguarda la possibile prima avventura del romano, il problema resta il patentino ma intanto l’ex centrocampista di Roma e Boca Juniors starebbe già iniziando a pensare al suo staff. Oltre ad aver contattato Giampiero Pinzi (oggi con Gotti all’Udinese e anche lui in attesa di poter fare i corsi a Coverciano), De Rossi vorrebbe con sé anche Mirante – che ha il contratto in scadenza nel 2021 con la Roma – e un match analyst che dovrebbe essere Simone Beccaccioli, il quale ha lavorato con Lippi e Donadoni in Nazionale e poi alla Roma dal 2010 al 2019.

In realtà, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, si tratta di una notizia che non trova riscontri. Non ci sono stati contatti reali tra le parti nelle ultime ore e negli ultimo giorni. La Fiorentina prenderà un altro allenatore.