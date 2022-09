Nazione, Quarta-Ranieri la coppia centrale contro il rigore? Preallertato anche Krastev

Senza Milenkovic e lo squalificato Igor, molto probabilmente accanto a Martinez Quarta ci sarà Luca Ranieri, confermato all’ultimo tuffo del mercato e chiamato subito in causa. A meno che Italiano non decida di adattare Venuti al centro. Soluzione dettata dall’emergenza, certo, ma che probabilmente avrebbe bisogno di essere provata e il tempo di allenarsi, per il susseguirsi degli impegni, è davvero esiguo. Intanto il Primavera Dimo Krastev, spostato da Aquilani come centrale difensivo, si è allenato ieri con la prima squadra e lo farà in pianta stabile, almeno fino a quando ci sarà l’emergenza in difesa. Il bulgaro classe 2003 è già presente nella lista europea considerato che era stato inserito per il doppio confronto con il Twente per i play off. Lo scrive La Nazione.

