Cassano esalta la Fiorentina: "Presa a pallonate la Juve, data una rumba che si ricorderanno per un pò"

Antonio Cassano ha commentato il pareggio tra Fiorentina e Juventus, un risultato che sta molto stretto alla squadra viola

Antonio Cassano ha parlato della partita tra Fiorentina e Juventus, queste le sue parole:

"Ho visto una grande partita della Fiorentina che meritava ampiamente di vincere la partita e poi ho visto una partita vergognosa della Juventus, e stiamo facendo un complimento alla squadra di Allegri perchè io non posso accettare che la squadra più forte in Italia, con l'Inter, vada a Firenze, ha la fortuna di andare in vantaggio e poi si mettono dietro la linea della palla e sono stati presi a pallonate, è una vergogna. Stiamo continuando a dire che bisogna dargli tempo, che hanno infortunati. La Fiorentina non giocava mica con Xavi, Iniesta e Modric. Giocava con Maleh, con Milenkovic, con giocatori normalissimi eppure gli ha dato una rumba alla Juventus che se la ricorderanno per un bel po e noi continuiamo ancora a dire che bisogna dargli tempo, tempo di che cosa? sono un anno e mezzo che Allegri e non riescono a fare tre passaggi, sono stati anche fortunati con Perin, questo è un dato di fatto, è la continua dello scorso anno, vediamo dove li porterà"

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PEDULLA PARLA DEL MERCATO DELLA FIORENTINA

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