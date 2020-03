Iachini in questi giorni di pausa forzata a causa del rinvio sta pensando a come giocare contro il Brescia. L’allenatore sta concretamente pensando di schierare un tridente d’attacco contro il Brescia così da sfruttare le qualità di Chiesa, Vlahovic e Cutrone. In questo momento è difficile lasciare fuori uno tra Chiesa e Cutrone pertanto contro il Brescia, penultimo in classifica può essere l’occasione giusta. Lo riporta La Nazione.