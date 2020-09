Nazione, la Fiorentina vuole Milik, un attaccante o un difensore la chiave per sbloccare l’affare

La Fiorentina è ancora a caccia del suo centravanti, Belotti ha detto no ai viola. L’Hertha Berlino ora non oppone più resistenza per Piatek ma il club gigliato attende perchè vuole riparlare di Milik con il Napoli. Secondo La Nazione oggi in edicola la chiave per sbloccare l’operazione si chiama Patrick Cutrone anche se nei partenopei sarebbe chiuso da Osimehn ma potrebbe lottare per giocare in Europa. Scambio con Castrovilli? No, forse Pezzella.

PEDULLÀ, BONAVENTURA FIRMERÀ CON LA FIORENTINA UN BIENNALE DA 1,7 MILIONI A STAGIONE PIÙ BONUS