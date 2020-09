Pedullà, Bonaventura firmerà con la Fiorentina un biennale da 1,7 milioni a stagione più bonus

Giacomo “Jack” Bonaventura alla Fiorentina. Dopo gli accordi totali dei giorni scorsi secondo Alfredopedulla.com, si è arrivato all’intesa per un biennale da 1,7 milioni a stagione più bonus. Nella giornata di domani verranno messi a posto gli ultimi dettagli. Si provvederà poi all’annuncio, un importante colpo a parametro zero che rafforzerà il centrocampo di Iachini. Per Bonaventura ci aveva provato il Benevento, come ha ammesso lo stesso patron Vigorito, ma la scelta di Jack evidentemente non è stata soltanto economica.

