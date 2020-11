Nazione, Fiorentina colpita dal lockdown. Ribery-Callejon non c’è l’intesa, fortuna super Dragowski

La Fiorentina si trova in pieno lockdown. Ieri all’Olimpico ha giocato solamente per 9′ poi è caduta nel buio e non si è più ritrovata. Nessuna idea di gioco, mai pericolosa né reattiva. Ribery-Callejon l’intesa non c’è stata, Amrabat rincorre tutti per tutto il campo, Bonaventura e Castrovilli in affanno, senza ritmo e poca corsa per combattere con gli avversari. Dragowski salva i viola in diverse occasioni da un risultato negativo ancor più pesante. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, NAZIONE, IACHINI, A PARMA È L’ULTIMA CHANCE. DA SARRI A MAZZARRI TUTTI I NOMI IN LIZZA PER SOSTITUIRLO