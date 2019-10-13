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Nardella rilancia, nuovo stadio alla Mercafir in 4 anni. Tramontata quasi del tutto l'ipotesi restyling del Franchi

La questione relativa allo stadio sta diventando rapidamente una cosa politica. Secondo La Repubblica Nardella sembra che rilanci con un piano fast fast fast per la realizzazione dello stadio alla Mer...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 ottobre 2019 10:53
Nardella rilancia, nuovo stadio alla Mercafir in 4 anni. Tramontata quasi del tutto l'ipotesi restyling del Franchi - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Nardella
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Nardella
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La questione relativa allo stadio sta diventando rapidamente una cosa politica. Secondo La Repubblica Nardella sembra che rilanci con un piano fast fast fast per la realizzazione dello stadio alla Mercafir in 4 anni a partire da fine 2020 - inizio 2021 con uno spostamento a tappe del mercato ortofrutticolo. C'è però una guerra metropolitana in corso. Il presidente del Consiglio della Regione Giani inizia la sfida, Nardella è perplesso e si oppone in tutti i modi alla proposta del sindaco di Campi Bisenzio. Tramontata quasi del tutto l'ipotesi restyling del Franchi.

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