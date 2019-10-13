Nardella rilancia, nuovo stadio alla Mercafir in 4 anni. Tramontata quasi del tutto l'ipotesi restyling del Franchi

La questione relativa allo stadio sta diventando rapidamente una cosa politica. Secondo La Repubblica Nardella sembra che rilanci con un piano fast fast fast per la realizzazione dello stadio alla Mer...

La questione relativa allo stadio sta diventando rapidamente una cosa politica. Secondo La Repubblica Nardella sembra che rilanci con un piano fast fast fast per la realizzazione dello stadio alla Mercafir in 4 anni a partire da fine 2020 - inizio 2021 con uno spostamento a tappe del mercato ortofrutticolo. C'è però una guerra metropolitana in corso. Il presidente del Consiglio della Regione Giani inizia la sfida, Nardella è perplesso e si oppone in tutti i modi alla proposta del sindaco di Campi Bisenzio. Tramontata quasi del tutto l'ipotesi restyling del Franchi.