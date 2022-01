Nardella: “Parole di Commisso sullo Stadio Franchi? Il sindaco deve lavorare e non commentare”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato ai microfoni di Radio Bruno, soffermandosi tra i tanti temi, anche su aspetti legati alla Fiorentina ed alla questione stadio. Queste le sue parole:

”Un commento sulle parole di Commisso relative al Franchi? Il sindaco non deve commentare ma deve lavorare, sarà un grande nuovo Franchi, con i 100 milioni di euro a disposizione potremo fare un grande lavoro e coinvolgere alcuni tra i migliori architetti del mondo, sono certo che il nuovo Franchi sarà la svolta e che Commisso ne sarà entusiasta. Abbiamo sempre offerto e ricevuto leale collaborazione alla Fiorentina in merito alla riqualificazione dello stadio. Il ritardo nel varo del progetto non è stato dovuto a al comune di Firenze o a Commisso, semplicemente siamo stati bloccati dagli enti ministeriali. Posso comunicarvi che tra il 3 ed il 5 marzo è in programma un tavolo di lavoro dal quale uscirà il progetto definitivo. Questa squadra ci sta facendo divertire e merita considerazione e serenità. Con Commisso e Barone rapporto disteso e basato su comunioni d’intenti per il bene della Fiorentina” conclude Nardella.

