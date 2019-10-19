Nardella: "Barone che partecipa alla task force è un segnale di chiarezza da parte della Fiorentina"

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato a margine della seduta straordinaria del Consiglio Comunale tenutasi a Firenze oggi: "È giusto che la Fiorentina partecipi alla task force, quando parli...

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato a margine della seduta straordinaria del Consiglio Comunale tenutasi a Firenze oggi: "È giusto che la Fiorentina partecipi alla task force, quando parliamo del progetto nuovo stadio si tratta anche dell'Artemio Franchi. Sappiamo poi bene che ci sono delle regole da rispettare ma è molto importante che la Fiorentina sia in costante contatto con noi. Il fatto poi che Joe Barone partecipi alla task force è un segnale di chiarezza da parte della società viola".

ItalPress