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Nardella: "Barone che partecipa alla task force è un segnale di chiarezza da parte della Fiorentina"

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato a margine della seduta straordinaria del Consiglio Comunale tenutasi a Firenze oggi: "È giusto che la Fiorentina partecipi alla task force, quando parli...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 ottobre 2019 21:38
Nardella: "Barone che partecipa alla task force è un segnale di chiarezza da parte della Fiorentina" - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Nardella
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Nardella
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Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato a margine della seduta straordinaria del Consiglio Comunale tenutasi a Firenze oggi: "È giusto che la Fiorentina partecipi alla task force, quando parliamo del progetto nuovo stadio si tratta anche dell'Artemio Franchi. Sappiamo poi bene che ci sono delle regole da rispettare ma è molto importante che la Fiorentina sia in costante contatto con noi. Il fatto poi che Joe Barone partecipi alla task force è un segnale di chiarezza da parte della società viola".

 

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