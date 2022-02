Nardella assicura: “Nuovo Franchi sarà pronto entro il 2026 altrimenti l’Europa si riprende i soldi”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato a ViolaFun, queste le parole sui prossimi lavori allo stadio Franchi:

Illuminato le torri di Firenze di viola dopo la vittoria contro la Juventus? Noi almeno abbiamo qualcosa illuminare, abbiamo dato vita alla lingua italiana e al rinascimento, dare di provinciali a noi è fuori luogo. Mi hanno detto che ho rosicato perchè ho detto che Vlahovic ha sbagliato a non rispettare la quarantena, chi ci dice che siamo rosiconi e provinciali non ci conosce.

Ci sono poche città in Europa che vivono in simbiosi con la squadra, una di questa è Firenze. Quando la Fiorentina ha successo la città si accende, andare in Europa è molto importante per questo

Metterei un euro su Cabral e su Piatek. Firenze è cosi, si infiamma subito nel bene e nel male, aspettiamo Commisso presto. Italiano mi piace tanto, è il volto di un grande calcio, sobrio che punta sulla fatica.

Ci siamo per il nuovo Franchi, gli 8 finalisti verranno valutati per decratare il progetto vincitore. Siamo riusciti a portare a casa 100 milioni euro che destinati ai beni culturali. L’ultima volta che ci siamo visti con Commisso abbiamo parlato dello stadio e siamo stati aperti e disponibili. Se la Fiorentina ha voglia noi ci siamo, questa squadra merita un grande stadio e lo avrà. Durante i lavori Fiorentina giocherà altrove? Questo è un aspetto tecnico che vedremo più avanti. Dobbiamo finire i lavori prima del 2026 altrimenti i lavori si riprende i soldi. La Fiorentina ha fatto realizzare uno studio che parla di introiti molto importanti, circa tre volte gli incassi oggi” conclude Nardella.

