Mourinho come Commisso, frecciata all’Inter: “Qualcuno ha speso senza pensare al domani”

Jose Mourinho, in diretta a Dazn, ha parlato delle proprietà che spendono senza pensare al bilancio e al futuro, discorso che ha toccato anche Commisso qualche giorno fa, le parole di Mourinho:

“La dirigenza della Roma ha bisogno di tempo. Solo una proprietà pazza non si preoccupa del futuro spende senza pensare al domani, di questo abbiamo tanti esempi in Europa oggi. Questa proprietà si preoccupa di oggi, domani e dopodomani. Il club deve essere sostenibile, la gente deve controllare le proprie emozioni. Oggi mi sono piaciuti tanti perchè sono stati molto vicini alla squadra. Da Trigoria a qui ho potuto dire ai calciatori che la gente è con noi anche dopo una sconfitta. Cinque partite e 12 punti molto buoni per noi, ora dobbiamo lavorare con le nostre qualità e difficoltà” conclude Mourinho.

