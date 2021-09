Gaetano Castrovilli è ritornato a Firenze dopo quattro notti a Genova in ospedale, dopo la brutta botta contro il palo. Il rientro però non è vicino, sette giorni di riposo assoluto. Per questo motivo il centrocampista potrebbe rivedersi sul campo dopo la sosta. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

