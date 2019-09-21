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Montella, stoccata a Gasperini: "Si lamenta di Chiesa? Io spero di avere un rigore come quello dato a loro in Coppa Italia"

Nella conferenza stampa di presentazione alla partita Vincenzo Montella ha risposto anche ad una domanda su Gasperini e alle sue lamentele su Chiesa dello scorso anno:"Se si dovesse avere un rigore su...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 settembre 2019 13:34
Montella, stoccata a Gasperini: "Si lamenta di Chiesa? Io spero di avere un rigore come quello dato a loro in Coppa Italia" -
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Nella conferenza stampa di presentazione alla partita Vincenzo Montella ha risposto anche ad una domanda su Gasperini e alle sue lamentele su Chiesa dello scorso anno:

"Se si dovesse avere un rigore su Chiesa Gasperini cosa direbbe? Io credo che sia tutto ampiamente superato, posso dire solo che spero di avere a favore un rigore come quello fischiato per l'Atalanta l'anno scorso in semifinale di Coppa Italia contro di noi" conclude Montella.

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