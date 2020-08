Secondo l’esperto di calciomercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, la situazione tra Fiorentina e Milan relativa a Nikola Milenkovic è in una fase di stallo. Trattare con la Fiorentina è diventato però molto difficile perchè la richiesta dei viola è molto alta ed inoltre non hanno accettato la scambio con Lucas Paquetà. I gigliati però prendono in considerazione per lui solo offerte cash.

