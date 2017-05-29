Labaro Viola

Di Marzio: "Accordo totale tra la Fiorentina e Stefano Pioli. Questa settimana ci sarà l'annuncio"

In questo fine settimana sono stati risolti tutti gli ultimi problemi economici tra Pioli e la società viola" così Gianluca Di Marzio sul suo sito

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 maggio 2017 13:37
Di Marzio: "Accordo totale tra la Fiorentina e Stefano Pioli. Questa settimana ci sarà l'annuncio" - Foto LaPresse/Marco Bucco 22/04/2017 Firenze (Italia) Sport Calcio Fiorentina vs Inter - Campionato italiano di calcio Serie A TIM 2016/2017&#xa0;- Stadio &quot;Artemio Franchi&quot; Nella foto:&#xa0;l'allenatore dell'Inter Stefano Pioli Photo La
Foto LaPresse/Marco Bucco 22/04/2017 Firenze (Italia) Sport Calcio Fiorentina vs Inter - Campionato italiano di calcio Serie A TIM 2016/2017&#xa0;- Stadio &quot;Artemio Franchi&quot; Nella foto:&#xa0;l'allenatore dell'Inter Stefano Pioli Photo La
News
Fiorentina
Primo Piano
Firenze
Inter
Pioli
Di Marzio
Condividi

Paulo Sousa-addio e nuovo corso al via in casa Fiorentina: il club viola è pronto a ripartire da Stefano Pioli. Tutto risolto a livello economico tra la società del presidente Cognigni e l'ex allenatore di Lazio ed Inter: ultimo gap contrattuale risolto nel week end ed annuncio ufficiale già previsto in settimana, per ripartire immediatamente in vista della prossima stagione con una grande novità. E con Stefano Pioli pronto, dopo l'esperienza nerazzurra, a guidare la Fiorentina.

GianlucaDiMarzio.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok