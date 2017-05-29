Di Marzio: "Accordo totale tra la Fiorentina e Stefano Pioli. Questa settimana ci sarà l'annuncio"

In questo fine settimana sono stati risolti tutti gli ultimi problemi economici tra Pioli e la società viola" così Gianluca Di Marzio sul suo sito

Paulo Sousa-addio e nuovo corso al via in casa Fiorentina: il club viola è pronto a ripartire da Stefano Pioli. Tutto risolto a livello economico tra la società del presidente Cognigni e l'ex allenatore di Lazio ed Inter: ultimo gap contrattuale risolto nel week end ed annuncio ufficiale già previsto in settimana, per ripartire immediatamente in vista della prossima stagione con una grande novità. E con Stefano Pioli pronto, dopo l'esperienza nerazzurra, a guidare la Fiorentina.

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