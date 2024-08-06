Marchetti: "Nico Gonzalez rimane un obiettivo della Dea, ma lui serve anche alla Juventus"

Il giornalista di Sky Sport ha parlato dell'interessamento di Atalanta e Juventus per Nico Gonzalez, destinato a lasciare Firenze

Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove si è soffermato sull'interesse di Juventus e Atalanta per Nico Gonzalez, in uscita dalla Fiorentina. Le sue parole:

"Anche con l'infortunio di Scamacca l'Atalanta oggi non cambia strategia. Nico Gonzalez rimane un obiettivo, c'è la concorrenza della Juve che vuole fare un'operazione con scambi ma per ora la Viola non lo vuole. L'Atalanta di sicuro cercherà sul mercato qualcosa, perché non ha il 9. In questi giorni usciranno fuori tante opzioni. Ci sono almeno 4 giocatori che mancano alla Juve. Oggi Nico Gonzalez c'è, poi metto Sancho, Conceicao, Galeno. Con Nico o c'è uno scambio o un'uscita veloce per poi provare ad averlo".

Nico Gonzalez ha chiamato Palladino, gli ha detto che vuole lasciare la Fiorentina. Il retroscena

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