Maradona Jr: “Per Napoli la trasferta peggiore. Vlahovic pauroso, Quarta mena”

E’ intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Diego Armando Maradona Jr. Il figlio del Pibe de Oro ha parlato del match di stasera alle 18.00 tra Fiorentina e Napoli. Le sue parole:

“Mi aspetto una partita bella da vedere da appassionato di calcio. Da tifoso del Napoli penso che in questo momento non ci poteva essere trasferta peggiore. Dopo una sconfitta inaspettata sarà difficile venire a Firenze. Fiorentina? Se metti un giocatore fenomenale come Gonzalez, poi tutti crescono. Poi c’è Vlahovic, i giocatori in mezzo al campo, come Torreira. Hai perso però Pezzella, una perdita davvero importante”.

“Per Vlahovic spenderei 100 milioni. Giocatore pauroso. Ha fisicità e qualità. Mi era piaciuto tanto già dalle giovanili. Con Osimhen sono giocatori diversi. Vlahovic lega più il gioco, ha più qualità, Osimhen è più di profondità, impone la sua fisicità in profondità e sa attaccare lo spazio. Essendo tifoso, conosco però bene Quarta del River. Quando c’è da menare, lui mena”.

“A me dell’Europa League interessa molto poco. Per me l’obiettivo principale del Napoli è il campionato. Ha un monte ingaggi importante e sono già due anni che non va in Champions. Non si può permettere di smobilitare tutto senza Champions. E’ normale che in un campionato così equilibrato poi tu te la giochi. Il Milan è forte ma non ha la qualità del Napoli. L’Inter ha maggiore profondità di rosa. Il Napoli se la può giocare per lo Scudetto, ma andiamo per gradi. Deve puntare intanto alle prime quattro”.

