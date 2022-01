Mancini snobba Castrovilli e Bonaventura. Solo Biraghi convocato. Chiamati Luiz Felipe e Joao Pedro

Brutta notizia per Castrovilli e Bonaventura, il commissario tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini non gli ha chiamati per lo stage dell’Italia. È stato anticipato anche il ritorno di Mario Balotelli in maglia azzurra, data un’ottima prima parte di stagione in Turchia. Adesso, le convocazioni sono ufficiali.

È stata diramata la lista dei convocati azzurri per il maxi-stage di fine gennaio indetto dal ct Roberto Mancini, per incontrarsi e iniziare a gettare le basi per la preparazione dei prossimi spareggi di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. Di seguito, la lista completa dei 35 convocati.

Tantissime le novità di Mancini per questo stage. Il raduno è fissato per le ore 12 di mercoledì 26 gennaio presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Il ct dirigerà tre giornate consecutivi di allenamento, dove avrà modo di valutare anche tanti volti nuovi.

Prima chiamata in Nazionale per il portiere Carnesecchi, i difensori Luiz Felipe e il giovanissimo Scalvini, insieme ai centrocampisti Fagioli, Frattesi e Ricci e l’attaccante del Cagliari Joao Pedro.

PORTIERI: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessio Cragno (Cagliari), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa)

DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Juventus), Giorgio Scalvini (Atalanta), Rafael Toloi (Atalanta)

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Cremonese), Davide Frattesi (Sassuolo), Manuel Locatelli (Juventus), Matteo Pessina (Atalanta), Samuele Ricci (Empoli), Stefano Sensi (Inter), Sandro Tonali (Milan)

ATTACCANTI: Mario Balotelli (Adana Demirspor), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).

