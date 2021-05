Mancini annuncia: “Domani Castrovilli e Biraghi giocheranno titolari contro il San Marino”

Giornata di conferenza stampa per il commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini. Il commissario tecnico dell’Italia ha annunciato questa mattina la formazione che domani scenderà in campo nel test amichevole contro San Marino che si disputerà a Cagliari: “Domani giocheranno Cragno, Toloi, Mancini, Ferrari, Biraghi, Cristante, Pessina, Castrovilli, Bernardeschi, Kean, Grifo”. Dunque saranno titolari i due giocatori della Fiorentina, in dubbio per la convocazione all’Europeo. Per loro una grande possibilità per mettersi in mostra.

