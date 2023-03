Leonardi (Sky Sport): “Cabral sente l’affetto dei tifosi, Italiano sta crescendo. Milan? Batterlo sarebbe un’iniezione di fiducia”

Sulle frequenze di Radio Bruno, la giornalista sportiva Vanessa Leonardi, attualmente nell’organico di Sky Sport, ha disaminato la situazione attuale della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: “La vittoria con il Verona ha messo le cose al proprio posto, sia per la classifica che per dare continuità di risultati. Battere anche il Milan sarebbe un’ulteriore iniezione di fiducia e di autostima all’ambiente. Mister Italiano ora ha tutti gli elementi a disposizione e può permettersi delle scelte in proiezione dell’impegno in Conference, sia per fare risultato contro una big che, al tempo stesso, provare a chiudere già all’andata il doppio confronto con il Sivasspor”.

Riguardo Cabral: “Più giochi, più segni, più assumi consapevolezza. Sente l’affetto dei tifosi e dei compagni, questo gli dà ancora più sicurezza. Italiano sta crescendo di pari passo con la società, lui e i giocatori sbagliano e crescono insieme. Anche nei momenti difficili il gruppo c’è sempre stato, è un bel segnale di crescita, anche per l’allenatore. Da quando hanno parlato il tecnico e i leader dello spogliatoio c’è stata l’inversione di tendenza”.

