Notizie Leonardi Fiorentina

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Leonardi: “Fagioli mezz’ala per sistemare il centrocampo. Pioli bravo e competente, bisogna dare tempo”
18 settembre 2025 17:12
Leonardi (Sky Sport): "Cabral sente l'affetto dei tifosi, Italiano sta crescendo. Milan? Batterlo sarebbe un'iniezione di fiducia"
01 marzo 2023 21:34
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