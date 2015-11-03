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Notizie Leonardi Fiorentina

Leonardi: “Fagioli mezz’ala per sistemare il centrocampo. Pioli bravo e competente, bisogna dare tempo”

18 settembre 2025 17:12

Leonardi (Sky Sport): "Cabral sente l'affetto dei tifosi, Italiano sta crescendo. Milan? Batterlo sarebbe un'iniezione di fiducia"

01 marzo 2023 21:34

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Sett. 38
Sett. 9