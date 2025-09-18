Leonardi: “Fagioli mezz’ala per sistemare il centrocampo. Pioli bravo e competente, bisogna dare tempo”

La giornalista Vanessa Leonardi ha parlato della Fiorentina, analizzando il momento della squadra allenata da Stefano Pioli

La giornalista di SkySport, Vanessa Leonardi, ha parlato ai microfoni di RadioFirenzeViola dei temi più attuali in casa Fiorentina: “Pioli mi convince, in lui ho molta fiducia, è bravo e competente, e credo che neanche lui si aspettasse un avvio così. Probabilmente sta cercando di capire i giocatori, ma, vista la campagna acquisti, mi aspettavo un inizio diverso, anche se sono passate solo tre giornate”.

Sulla difesa a tre: “Pioli pensa che con questo sistema possa valorizzare giocatori come Dodò, Gosens e Lamptey. Magari a centrocampo qualcosa va sistemata, magari mettendo Fagioli mezz’ala, dove si esalta di più, con Nicolussi Caviglia al centro che ha mostrato grande temperamento”.

Su Fazzini: “Lui si vede come mezz’ala che s’inserisce, quindi, qualora si volesse dare un turno di riposo a Fagioli, potrebbero giocare Fazzini, Mandragora e Nicolussi Caviglia, e davanti Gudmundsson e Kean, che sono recuperati e impiegabili”.

Sull’inizio di giocatori come Dzeko, Piccoli e Sohm: “Bisogna aspettarli, nel calcio si va troppo veloce. Mi sembra che la Fiorentina stia cercando di diventare squadra, quindi bisogna aspettare sia Pioli che la squadra, senza dare giudizi affrettati”.

Su Fagioli: “Il ragazzo ha sofferto tanto le vicende extracalcistiche, soprattutto dopo la seconda volta che sono filtrate nell’ultima circostanza. Mi arrabbio a pensare che sia veramente forte ma non riesce a fare giocate importanti per tutta la partita, facendo fare il salto di qualità alla squadra”.

Sul Como: “Bisogna dare tempo, perché è una squadra molto giovane, con un allenatore giovane. Secondo me, sarà una squadra divertente da vedere”.