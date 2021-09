Le condizioni di Castrovilli e Gonzalez, per l’argentino affaticamento all’adduttore destro

Vince la Fiorentina e sorride tutto il popolo viola per il successo di Marassi, le due noti dolenti rappresentano i piccoli infortuni per Castrovilli e Nico Gonzalez. I due giocatori sono usciti anzitempo dal campo, secondo quanto riportato da Radio Bruno, per quanto riguarda il numero dieci della Fiorentina, è stato portato in ospedale a Genova per alcuni accertamenti dopo la botta ricevuta. Per quanto riguarda Nico Gonzalez invece, si è trattato di un piccolo affaticamento muscolare all’adduttore destro, il calciatore è uscito precauzionalmente, da valutare la sua presenza per martedi, giorno della sfida contro l’Inter.

